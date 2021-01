Sonatrach : Un programme d’investissement sur 5 ans

L’entreprise nationale des hydrocarbures, Sonatrach, compte mettre en œuvre un plan d’investissement de 40 milliards de dollars sur cinq (05) ans, dont 51 % en Dinars notamment à travers la mise en production et la montée en cadence de plusieurs gisements, a indiqué jeudi le P-dg de Sonatrach, Toufik Hakkar, dans un message à l’occasion du nouvel An, rapporte APS.

- Publicité-

Dans un message adressé à l’occasion du nouvel An 2021 , M. Hakkar a fait savoir que le programme d’investissement de Sonatrach s’élèvera à 40 milliards de dollars dont 51 % en Dinars sur les cinq prochaines années « traduisant la mise en œuvre de notre politique de promotion du contenu local, ayant constitué un axe hautement stratégique durant cette année ».

Il a ainsi souligné « la volonté tangible de Sonatrach, de s’inscrire dans une démarche intégrative des entreprises nationales quant à la réalisation de ses projets, leur garantissant ainsi des plans de charge et permettant au pays, des économies importantes en devises ».

De plus, le même responsable a fait savoir qu’en matière d’activités opérationnelles, « la production et les ventes connaitront, en 2021, une croissance grâce notamment à la mise en production des gisements périphériques de Gassi Touil et Hassi Bir Rekaiz ainsi que la montée en cadence de la production au niveau de Tinrhert et l’achèvement du Boosting Hassi R’Mel pour la zone Nord ».

Au moyen terme, le P-dg de Sonatrach souligne que l’entreprise continuera à satisfaire les besoins croissants du marché national, qui atteindront 70 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) à partir de 2024, tout en maintenant un niveau d’export au-dessus de 90 millions TEP annuellement, grâce à la mise en production de nouveaux gisements dans les régions Sud-Ouest et Sud-Est.