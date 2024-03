SONEDE: Coupure de l’eau potable dans certaines zones à Sfax

Une coupure et une perturbation de la distribution de l’eau potable seront enregistrées, lundi 25 mars 2024, à partir de 22h, sur la route de l’aéroport du kilomètre 3 au km 11 et la zone d’El Hajeb, a annoncé la Société Nationale de distribution et d’exploitation des eaux (SONEDE).

Cette coupure interviendra en raison des travaux de mise en place du canal d’adduction de l’eau d’un diamètre de 1400 millimètres au niveau de l’échangeur de la route de l’aéroport dans le cadre du projet de dessalement de l’eau de Sfax et les préparatifs pour l’été 2024.

La SONEDE a indiqué que l’approvisionnement en eau reprendra progressivement, mardi 26 mars 2024, à partir de 16h, après l’achèvement des travaux qui se poursuivront sans interruption jour et nuit.