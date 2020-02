SONEDE: Coupure d’eau, ce mercredi, dans ces régions

Une perturbation et une coupure dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées mercredi 5 février 2020 à 8h, dans les deux délégations de Oued Ellil et Jdaida (gouvernorat de la Manouba) ainsi que dans les régions supérieure à El Mbarka et Djebel Ammar (gouvernorat de l’Ariana).

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a précisé dans un communiqué, publié lundi, que la reprise de la distribution de l’eau potable dans ces zones aura lieu progressivement à partir du jeudi 6 février 2020, à18h.

Cette coupure, précise la même source, est due aux travaux de raccordement sur le canal principal d’adduction des eaux (diamètre 600 mm) vers Sanhaja dans le gouvernorat de la Manouba.

Elle s’inscrit dans le cadre des travaux de renforcement des ressources hydriques pour améliorer l’approvisionnement en eau potable, au cours de la saison estivale 2020.