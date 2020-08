SONEDE: Coupure d’eau, mercredi, dans ces quartiers

Des perturbations dans l’alimentation en eau potable et une coupure de l’approvisionnement seront enregistrées, mercredi 12 août 2020 à partir de 8h00 du matin, au niveau du quartier Ibn Sina (Ksar Said), les immeubles « Cherifa » à la cité Ettahrir et une partie du quartier 18 janvier à Ettadhamen, a annoncé mardi, la SONEDE.

Ces perturbations seront dues à des travaux de réparation d’une panne survenue sur la conduite principale d’approvisionnement (diamètre 400 mm), programmés par les services de la société au niveau de la Rue 103 à Ettadhamen du gouvernorat de l’Ariana.

L’approvisionnement en eau reprendra progressivement dans la nuit du mercredi 12 août au jeudi 13 aout 2020.