SONEDE : L’eau potable revient à Nabeul, Dar Chaabane et Korbous

L’approvisionnement en eau potable a repris dans les villes de Nabeul, Dar Chaabane El Fehri et Korbous après l’intervention des services de la SONEDE, a indiqué la société dans un communiqué, publié dimanche.

Les travaux de réparation du canal d’adduction d’un diamètre de 600 mm et de celui de Khangat El HOJEJ ainsi que la réparation de la station de pompage approvisionnant les régions d’El Karmia et de Ain Tabernag dans la délégation de Grombalia, se poursuivent a assuré la même source.

Ces réparations interviennent, rappelle la SONEDE, après les pluies diluviennes qui se sont abattues le samedi 22 septembre 2018 sur le gouvernorat de Nabeul, causant des pannes au niveau des canalisations des réseaux en relevant et de l’approvisionnement en eau de la ville de Nabeul au niveau du canal d’adduction de diamètre 315 mm à Oued Zouhil et de celui de diamètre 600 mm en direction de Dar Chaabane El Fehri, Beni Khiar, Maamoura ainsi que des canaux de Korbous et de Khangat El Hojej. Les eaux ont également inondé la station de pompage approvisionnant les régions d’El Karmia et de Ain Tabernag dans la délégation de Grombalia.