SONEDE : Un agent se trouve dans un état critique, après avoir été caillassé

Un agent de la SONEDE, Mohamed Bechir Jebali, se trouve dans un état critique, à l’hôpital local de Sbeitla, après avoir été caillassé par certains habitants, alors qu’il effectuait son travail à El Harhara, a rapporté vendredi, la société dans un communiqué.

« Mohamed Bechir Jebali et ses collègues ont été ciblés jeudi, par des jets de pierres de citoyens de la région, qui tentaient de les empêcher de réparer une panne au niveau du puits profond d’El harhara, qui assure l’alimentation de la ville de Sbeitla en eau », a précisé la SONEDE.

L’attaque a causé des blessures graves à son agent et endommagé les équipements et le véhicule de la société.

La SONEDE a dénoncé dans son communiqué, cette attaque, affirmant que compte tenu de la multiplication des attaques, contre ses agents, elle va prendre toutes les mesures nécessaires, pour garantir leur sécurité physique et psychologique et engager des poursuites judiciaires à l’encontre de toute personne qui s’attaque à ses agents.

