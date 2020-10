Sotetel se déclare incapable d’honorer ses engagements envers les fournisseurs

La crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie du COVID­19 a impacté négativement l’activité de la société. Le chiffre d’affaires de SOTETEL s’élève au 30 Juin 2020 à 13 217 019 DT contre 23 042 926 DT pour la même période de 2019, soit une diminution de 9 825 907 DT qui correspond à une baisse de 43%. C’est ce qui ressort du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers intermédiaires au 30 juin 2020.

En revanche, les charges d’exploitations ont baissé de 31% pour se situer à 16 269 993 DT contre 23 716 502 DT une année auparavant. Le résultat d’exploitation ressort déficitaire de 3 052 970 DT contre un déficit de 673 575 DT à fin juin 2019. Cette baisse est due essentiellement au confinement qui a été décrété à partir du 22 mars 2020 à cause de la pandémie du Covid­19.

Toutefois, une reprise normale de l’activité a été constatée durant les mois de mai et de juin, grâce à un plan de relance efficace. La société a souscrit aux mesures gouvernementales prévues par le décret­ loi du Chef du Gouvernement n° 2020­6 du 16 avril 2020 et a obtenu un accord de principe pour le bénéfice des mesures d’accompagnement fiscales et bancaires prévues.

A la date d’arrêtée des états financiers intermédiaires au 30 juin 2020, la société a déposé toutes les demandes requises auprès des instances concernées pour le bénéfice des mesures d’accompagnement lancées par le ministère des Finances, Sotetel a bénéficié :

· D’un crédit COVID‐19 d’un million de dinars ; TMM + 1,75% ;

· De la restitution‐report IS de 1,2 Million de dinars ;

· Du report versement CNSS du 2ème Trimestre.