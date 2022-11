La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « Sotetel » annonce la signature d’un contrat de partenariat avec la Société Comunik CRM pour le développement et la commercialisation des solutions de téléphonie sur IP de nouvelle génération. Le management de Sotetel vise par ce partenariat à accroitre les parts de marché en Tunisie et à développer et diversifier les activités de l’Entreprise à l’Export.

