Bouatay ne veut pas rempiler à la Sotetel

La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « Sotetel » porte à la connaissance du public et de ses actionnaires que le contrat de Habib Bouatay, Directeur Général de la société, prendra fin le 30 Septembre 2022 et que ce dernier n’a pas souhaité le renouveler. Quittant la filiale de Tunisie Télécom, Bouatay laisse une entreprise remise sur pieds après des années de déboires financiers. 2022 s’annonce sous de meilleurs auspices pour la Sotetel, a déclaré le management de la société durant l’AGO du 7 Juillet 2022. Ses ventes devraient poursuivre leur trend haussier et sa rentabilité devrait décoller. Le budget de 2022 de la société prévoit une croissance des revenus de 20 % et une amélioration de l’EBITDA de 58 % par rapport à 2021.

- Publicité-