Soudan: Les forces civiles et les paramilitaires de Hemedti signent une déclaration commune

Une déclaration commune a été annoncée à l’issue des deux jours de discussions, qui ont eu lieu à Addis-Abeba, entre deux délégations soudanaises représentant les Forces de soutien rapide (FSR) et les forces civiles démocratiques soudanaises (Takadum). La déclaration a été signée mardi 2 janvier par Abdallah Hamdok, l’ancien Premier ministre à l’initiative de ces rencontres, et par le général Mohamad Hamdane Daglo, également connu sous le nom de « Hemedti », commandant des paramilitaires. Les rencontres sont une première entre les paramilitaires et les civils depuis le début de la guerre au Soudan le 15 avril dernier. Elles visent surtout à mettre en place des mécanismes pour acheminer l’aide humanitaire.

Le document de 4 pages signé par Abdallah Hamdok et Mohammed Hamdane Daglo stipule, en 9 points, la nécessité d’établir un cadre pour résoudre la crise humanitaire, et insiste sur le principe de donner le pouvoir aux civils, afin d’installer un État soudanais démocratique, unifié et fédéral, entièrement débarrassé des caciques de l’ancien régime.

Parmi les points importants, sur lesquels les deux parties se sont accordées : la formation d’un comité national chargé d’enquêter sur les exactions commises contre les civils. Un autre comité doit déterminer la partie qui a lancé les hostilités.

Selon le document, les deux parties s’accordent sur le retour des civils dans les régions contrôlées par les FSR qui devraient libérer 451 détenus en signe de bonne volonté. Or, les paramilitaires sont accusées par les ONG internationales de commettre les exactions les plus graves contre les civils.

Takadum affirme qu’elle a lancé un appel pour rencontrer les deux parties de la lutte. Ce programme commun annoncé à Addis-Abeba semble difficile à appliquer tant que l’armée n’y adhère pas.

