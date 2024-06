Soudan : Les FSR s’emparent d’Al-Fula, capitale du Kordofan occidental

Les Forces de soutien rapide (FSR) du Soudan ont annoncé qu’elles avaient entièrement pris la ville stratégique d’Al-Fula, capitale de l’État du Kordofan occidental.

Les forces de soutien rapide ont diffusé des vidéos de leurs dirigeants s’exprimant depuis le siège du gouvernement local, confirmant ainsi leur prise de contrôle.

Selon des sources locales, les FSR ont attaqué Al-Fula, ce qui a donné lieu à de violents affrontements avec l’armée soudanaise dans la garnison militaire. Des dizaines de personnes ont été tuées, mais le nombre exact de victimes civiles et militaires n’est pas encore connu.

Le Kordofan occidental revêt une importance stratégique en raison de ses vastes gisements de pétrole. Le contrôle d’Al-Fula donne aux FSR un avantage significatif pour de futures attaques dans l’État et sécurise les voies d’approvisionnement à travers le Darfour.

La ville est également cruciale car elle est traversée par les oléoducs en provenance du Sud-Soudan et destinés à l’exportation via la mer Rouge.

Les FSR ont annoncé sur leur compte officiel X : « Nos forces ont libéré la brigade de la 22e division à Babnusa (une autre ville du Kordofan occidental) de la milice terroriste de Burhan (en référence au chef de l’armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan) ».

L’armée soudanaise n’a pas réagi.

