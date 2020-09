Sousse : 11 MD pour financer 1500 petits et moyens projets

Les banques de financement et d’autres structures d’appui et d’accompagnement ont débloqué au mois de septembre courant environ 11,2 millions de dinars pour financer 1510 petits et moyens projets dans le gouvernorat de Sousse.

Selon Raja Trabelsi, gouverneur de Sousse, ces projets, en cours de réalisation, touchent à tous les secteurs productifs et sont répartis sur les différentes délégations de la région.

Dans une déclaration à l’agence TAP, lundi, en marge du premier forum régional d’investissement et de financement à Sousse, la même source a indiqué que lors de cette manifestation, plus de 60 idées de projet seront présentées et qui devront être soutenues par les structures d’appui.