Sousse-céréaliculture : la récolte estimée à 174 mille quintaux

La récolte céréalière au gouvernorat de Sousse devra atteindre cette saison 174352 quintaux contre 325 mille quintaux l’année dernière, selon les estimations du commissariat régional au développement agricole à Sousse.

Les superficies emblavées dans la région ont dépassé 35 mille ha donc 927 ha en irrigué. Parmi ces superficies, 16 mille ha consacrés au blé dur, 635 ha au blé tendre et 18440 ha à l’orage.

Lors d’une réunion tenue, mardi, au siège du commissariat, il a été décidé de démarrer de la saison des moissons à partir de jeudi prochain.

Un appel a été lancé aux agriculteurs pour bien veiller au respect des mesures de protection contre les incendies et à l’entretien des machines agricoles notamment les moissonneuses-batteuses et les tracteurs.