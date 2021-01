Sousse-covid: 5 décès et 119 nouvelles contaminations

Le gouvernorat de Sousse vient d’enregistrer 5 décès des suites de la covid19 et 119 nouvelles contaminations à l’issue des résultats de 382 analyses, a déclaré à l’agence TAP, vendredi, la responsable du service des programmes nationaux au sein de la direction régionale de la santé, Hafsia Laadheri.

Ainsi, la région compte depuis le début de la pandémie 9601 cas dont 314 décès, 7461 personnes rétablies et 1745 patients porteurs du virus.

Actuellement, 85 patients se trouvent dans les hôpitaux et les cliniques du gouvernorat dont 23 sont en réanimation.

- Publicité-