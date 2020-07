Sousse : Échange de violence à l’hôpital Farhat Hached

Le CHU Farhat Hached a connu , ce jeudi 2 juillet 2020, une certaine tension et de l’anarchie parmi les citoyens venus à l’hôpital en raison de la fermeture de la porte principale en leur interdisant l’accès et ce pour exécuter la décision de la Fédération générale de la santé de suspendre les services sanitaires pour 3 ans de 7h à 10h sauf les cas d’urgence.

Selon les données rapportées par Mosaïque fm, la tension est montée d’un cran et des échanges de violences ont eu lieu entre citoyens et agents de la santé, les protestataires, après que les citoyens soient entrés par force à l’hôpital et jetés des bouteilles en plastique vides sur les agents de la santé.