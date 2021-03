Sousse: Grève générale le 20 mai prochain

ne grève générale régionale sera organisée le 20 mai prochain au gouvernorat de Sousse à l’appel de l’Union Régionale du Travail (URT) à Sousse.

Cette décision a été prise, à l’issue d’une réunion du conseil régional de l’URT de Sousse, tenue dimanche, en présence du SG adjoint de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Sami Tahri.

Ce mouvement de protestation a pour objectif de dénoncer la poursuite de la politique de marginalisation de la région et de déplorer la détérioration de plusieurs activités économiques dans le gouvernorat à cause de la fermeture de plusieurs entreprises et le licenciement de nombreux ouvriers, a précisé à l’Agence TAP Kacem Zemi, SG de l’URT de Sousse.

Selon la même source, d’autres secteurs tels que le santé et l’éducation font face également à de nombreuses difficultés liées en particulier à l’absence de l’infrastructure adéquate et au manque du personnel nécessaire.