Sousse : Hausse significative des indicateurs touristiques

Une hausse significative des indicateurs touristiques a été enregistrée dans le gouvernorat de Sousse durant la période s’étalant du 1er janvier au 30 septembre 2022 au niveau du nombre des visiteurs et des nuitées, a mentionné, mardi, le délégué régional du tourisme Taoufik Belgaied à la TAP.

Durant la période indiquée, le nombre des touristes visiteurs de la zone Sousse-Kantaoui a atteint 778508 personnes contre 372155 visiteurs l’année précédente soit une hausse de 109,2%.

De même, la région a également connu une hausse de près de 168,8% en nombre de nuitées qui ont atteint 2 776 466 nuitées durant la période du début janvier jusqu’à septembre 2022 contre

1 023 874 nuitées durant la même période de l’année 2021.

Par ailleurs, le responsable a indiqué que malgré ce regain les chiffres enregistrés restent en deçà des chiffres de l’année de référence 2019 où plus d’un million 59 mille touristes étrangers ont visité la zone touristique Sousse -Kantaoui contre 778 mille 508 touristes durant les premiers 9 mois de l’année 2022.

Durant cette période de l’année 2022, le marché intérieur tunisien s’est hissé à la première place du classement du nombre des visiteurs de la région

(377 773 visiteurs) suivi du marché algérien (87 585 visiteurs).

Selon la même source, durant la même période, les marchés classiques ont fait leur retour à l’instar du marché français avec 43 771 visiteurs soit une hausse de 585% et des marchés britannique et allemand avec respectivement 37659 touristes anglais et 36414 touristes allemands soit une hausse de 1000%.