Sousse: Lancement du projet « Musées pour Tous » au musée archéologique

« Musées pour Tous: la technologie 3D au service des mal et non voyants » est un projet qui vient d’être réalisé à la demande de l’Association Braille pour l’éducation et la culture avec la contribution de la startup « 3D wave » (spécialisée dans les technologies 3D, impression, scan, modélisation et réalité augmentée), l’agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) et l’Institut national du patrimoine (INP) avec le financement du programme « Tfanen Tunisie créative ». Ce projet a été sélectionné dans le cadre du Fonds d’Engagement Culturel Local (FECLT) 2019. Les gouvernorats visés par ce projet sont Ben Arous , Sousse, La Manouba, Monastir et Tunis.

« Musées pour Tous » a pour objectif de faciliter l’accès aux musées et sites archéologiques aux personnes mal et non-voyantes et les équiper d’unités d’interprétation du patrimoine culturel.

Lors de son inauguration samedi dernier, le ministre des affaires culturelles Walid Zidi s’est félicité de cette initiative qui va contribuer selon ses propos à intégrer au mieux cette catégorie sociale dans la vie culturelle en vue de découvrir comme il se doit les différentes composantes du patrimoine de leur pays et sa civilisation. Il a dans ce sens soulevé l’importance de généraliser cette expérience dans le plus grand nombre possible de musées en Tunisie.

Le directeur du projet Ahmed Charfi a tenu à préciser que ce projet vise à permettre aux non et mal voyants d’accéder au patrimoine culturel et archéologique au musée de Sousse et au musée national du Bardo à travers un guide sonore sous forme d’une application technologique de la réalité augmentée (RA) et de la réalité virtuelle (RV). Il s’agit également de reconstruire les objets de musée en leur offrant ainsi la possibilité de toucher des œuvres grâce aux artéfacts imprimés en 3D. En effet, ce projet consiste à créer une unité d’impression numérique avec des textes écrits en braille qui seront à la disposition des non et mal voyants afin de faciliter leur accès à l’information fournie au large public.

Etant l’un des fonds de subvention du programme Tfanen Tunisie créative, le fonds d’engagement culturel local en Tunisie cherche à rapprocher la culture des citoyens, et à impulser une approche collaborative locale, au service d’un écosystème culturel et social au sein duquel tous les acteurs (citoyens, société civile, secteur privé et institutions publiques) ont leur place et peuvent contribuer activement. Il s’est fixé pour objectif notamment de favoriser la diversité sociale et culturelle, la participation citoyenne et l’intégration socio-culturelle des minorités à travers l’accès à la culture dans les quartiers, les zones rurales, ou les régions reculées et défavorisées, en accordant une attention particulière aux jeunes et aux femmes.