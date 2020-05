Sousse : Reprise des cours pour le élèves du baccalauréat

Environ 12 % des élèves du baccalauréat sur un total de 7700 inscrits aux classes terminales dans le gouvernorat de Sousse n’ont pas repris les cours, jeudi 28 mai 2020.

La commission régionale chargée d’assurer les bonnes conditions de la reprise (du point de vue pédagogique, logistique et sanitaire) examinera plus tard dans la journée, les causes de ces absences et œuvrera à y trouver une solution, souligne à l’agence TAP le commissaire régional à l’éducation, Néjib Zbidi.

Le redémarrage de l’année scolaire pour les élèves des classes terminales s’est déroulé dans de bonnes conditions, avec la fourniture de matériel de désinfection et la répartition des élèves en plusieurs groupes de 12 à 14, comme l’exige le protocole de prévention contre la Covid-19. Les horaires sont aménagés de manière à garantir la distanciation physique entre les élèves (1 mètre et demi) et en adoptant le régime de la séance unique.