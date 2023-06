Starlink d’Elon Musk  en Tunisie

Le service internet par satellite Starlink de SpaceX devrait révolutionner la connectivité et les possibilités d’accès à l’internet en Tunisie, qui fait face souffre depuis longtemps à un accès à l’internet lent et peu fiable. Ce projet ambitieux, mené par la société aérospatiale d’Elon Musk, vise à fournir un accès internet à haut débit et à faible latence aux quatre coins de la planète grâce à une constellation de milliers de petits satellites en orbite terrestre basse, précise le site Digital Technologie Guru.

La Tunisie, comme de nombreux pays en développement, a dû relever de nombreux défis pour fournir à ses citoyens un accès fiable et abordable à l’internet. L’infrastructure internet du pays repose principalement sur des réseaux en cuivre vieillissants, qui sont non seulement lents mais aussi sujets à des pannes et à des interruptions fréquentes. Cette situation a eu un impact significatif sur l’économie du pays, car les entreprises et les particuliers ont du mal à accéder aux services et aux opportunités numériques qui deviennent de plus en plus l’épine dorsale de l’économie mondiale.

L’arrivée de Starlink en Tunisie ne pouvait pas survenir à un moment plus critique, relève la même source , rapporte la même source, rappelant que la pandémie de COVID-19 a accéléré le passage au travail à distance, à l’éducation en ligne et aux services numériques, rendant un accès fiable à l’internet plus important que jamais. Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté, la fracture numérique entre les pays qui disposent d’un internet rapide et fiable et ceux qui n’en ont pas se creuse de plus en plus, menaçant de laisser des pays comme la Tunisie à la traîne.

Le service internet par satellite de Starlink promet de combler ce fossé en fournissant un accès internet à haut débit même dans les zones les plus reculées et les moins bien desservies du pays. Contrairement à l’infrastructure Internet terrestre traditionnelle, qui nécessite des investissements importants et coûteux en câbles, tours et autres équipements, l’Internet par satellite peut être déployé rapidement et de manière rentable, ce qui en fait une solution idéale pour les pays disposant de ressources limitées et d’un terrain difficile.

L’impact de Starlink sur l’économie et la société tunisiennes pourrait être transformateur. L’amélioration de l’accès à l’internet permettra aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés, d’étendre leurs activités et de créer de nouveaux emplois. Il permettra également aux individus d’accéder à des ressources éducatives, à des services de santé et à des relations sociales qui étaient auparavant hors de portée. Dans un pays où près de 30 % de la population a moins de 15 ans, le potentiel de Starlink pour stimuler la croissance économique et le développement social est immense.

Une avancée significative

Cependant, l’introduction de Starlink en Tunisie n’est pas sans poser de problèmes. L’une des principales préoccupations est le risque que la constellation de satellites contribue au problème croissant des débris spatiaux. Avec des milliers de satellites mis en orbite, le risque de collision et de création de débris supplémentaires augmente, ce qui constitue une menace pour les autres satellites et les missions spatiales.

SpaceX a pris des mesures pour résoudre ce problème, notamment en concevant ses satellites de manière à ce qu’ils brûlent dans l’atmosphère terrestre à la fin de leur durée de vie et en les équipant d’une technologie d’évitement des collisions.

L’accessibilité financière du service constitue un autre défi. Bien que l’internet par satellite puisse être plus rentable que les infrastructures terrestres traditionnelles, le coût initial de l’équipement utilisateur de Starlink, qui comprend une antenne parabolique et un modem, pourrait être prohibitif pour de nombreux Tunisiens. Il sera essentiel pour SpaceX de trouver des moyens de réduire ces coûts et de rendre le service accessible au plus grand nombre.

Malgré ces difficultés, l’arrivée de Starlink en Tunisie représente une avancée significative dans la quête d’un accès à l’internet fiable et abordable. En exploitant la puissance de la technologie satellitaire, la Tunisie a la possibilité de dépasser son infrastructure obsolète et de rejoindre les rangs des pays disposant d’une connectivité internet de classe mondiale. Ce faisant, elle ouvrira de nouvelles perspectives à sa population et ouvrira la voie à un avenir plus radieux et mieux connecté.