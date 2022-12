Startup Act: Attribution de 17 nouveaux labels

Le ministère des Technologies de la communication vient d’attribuer dix-sept nouveaux labels de startups portant ainsi le total des labels octroyés à 801, dans le cadre du programme » Startup Act » qui entend promouvoir les startups lancées ou installées en Tunisie.

Ces labels ont été octroyés au cours d’une cérémonie tenue, lundi, au titre du mois de novembre, a annoncé le ministère.

L’année 2021 a été marquée par une croissance exponentielle des candidatures et des startups labellisées, selon le 3ème rapport annuel « Startup Tunisia » de Smart Capital, l’entité en charge de l’implémentation de ce programme national, publié, fin octobre 2022.

Le nombre de labels accordés est passé de 192 en 2019 à 245 en 2021, soit une augmentation de 17,2%.

L’écosystème tunisien de startups est encore jeune et composé majoritairement de startups qui entament leurs aventures entrepreneuriales, selon le même rapport.

Presque 73% des Startups ont été fondées il y a moins de 3 ans, alors que 18,31% des startups n’ont pas dépassé un an d’existence et que 14,38% sont des startups fondées il y a 4 à 6 ans. Au-delà de 7 ans, le nombre de startups ne dépasse pas les 1,91%.

La plus forte concentration des startups se situe dans la capitale (62,3% de la création d’emploi par ces dernières en 2021). Hormis le Grand Tunis, c’est le Centre et le Nord-est qui restent les plus attractifs pour l’emploi au sein des startups avec 13,3% du nombre total d’emplois créés localisés au Centre et 12,2% au Nord-est.

Le Sud-est, le Nord-Ouest et le Centre-Ouest sont les régions présentant un faible nombre d’emplois crées avec des proportions respectives de 5,6%, 2,8% et 2,8%.