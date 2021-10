Startup Tunisia remporte le concours d’innovation 2021 de l’UAT

Startup Tunisia, a remporté le concours d’innovation 2021 de l’Union africaine des télécommunications (UAT).

Startup Tunisia, qui offre des subventions et fournit des conseils techniques aux startups innovantes, a, en deux ans seulement, soutenu 550 startups ainsi que des organisations de soutien aux startups en fournissant un environnement politique favorable, des investissements et un renforcement des capacités.

Elle a remporté le premier prix de 10 000 dollars US et le titre de « Meilleure pratique de l’écosystème de l’UAT 2021 permettant l’innovation des jeunes dans le domaine des TIC en Afrique ».

Le concours, lancé par l’Union africaine des télécommunications (UAT) et l’Union internationale des télécommunications (UIT) en partenariat avec Huawei, a également vu les clubs de codage, l’initiative de mentorat et d’incubation de Apps and Girls en Tanzanie et le programme d’innovation en matière de TIC de l’autorité des TIC de Zambie se classer respectivement aux deuxième et troisième places, remportant 5 000 et 2 500 USD.

Le premier a permis à plus de 34 686 filles d’acquérir des compétences en matière de résolution de problèmes et de codage, d’améliorer leurs résultats scolaires dans le domaine des TIC et dans d’autres matières liées aux STIM, et a conduit à la création de 69 entreprises.