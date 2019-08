STEG : coupure d’électricité dans 21 lycées à Kasserine

Anis Saïdi, directeur régional de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz à Kasserine a confirmé que son administration a coupé le courant dans 21 lycées de la région pour non paiement des factures estimées à un milliard et 200 mille dinars, rapporte Jawhara fm.

Ces établissements ont arrêté de payer leurs factures depuis longtemps, a-t-il ajouté, soulignant qu’une réunion s’est tenue avec la délégation de l’Education où un accord avait été conclu selon lequel une partie de la dette de ses établissements sera payée, en vain.

Plusieurs préavis ont été envoyés aux établissements concernés avant de procéder à cette coupure d’électricité, a-t-il ajouté.