Suicide d’un dentiste et poète connu à Kairouan

Le corps d’un dentiste pendu dans son domicile à Kairouan a été découvert dans la nuit de mardi 11 juillet à mercredi 12 juillet. Le parquet a ordonné au tribunal de première instance de Kairouan l’ouverture d’une information sur l’affaire et le transfert du corps à l’unité de médecine légale de l’hôpital universitaire Ibn Jazzar après l’accomplissement des formalités nécessaires.

Selon Radio Mosaïque FM, mercredi 12 juillet, le médecin s’était suicidé en se pendant, et avait profité de l’absence des membres de sa famille pour mettre fin à ses jours, suite à une crise de dépression aigue, après avoir laissé une lettre à sa femme. La victime était âgée de 49 ans, père de deux filles, et avait exercé en qualité de médecin dentiste dans les hôpitaux publics pendant plus de 23 ans. Il était un poète connu, ayant à son actif, deux recueils de poésie et des participations remarquables aux colloques et manifestations poétiques.