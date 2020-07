Suspension des activités du transport du phosphate par train

Malgré la reprise de la production du phosphate à Metlaoui, un des plus grands secteurs de la CPG, son transport reste toujours bloqué.

En effet, le transport du phosphate par train n’a pas été possible a cause d’un sit-in de chômeurs qui résident à la cité Ben Amor Slimane, proche de la gare de Gafsa. Ce sit-in a bloqué les trains de la ligne 13 reliant Tozeur à Sfax et la ligne 21 reliant Gafsa à Gabes, rapporte Mosaïque fm.

On rappelle qu’un accord a été conclu, lundi, entre les représentants des chômeurs et des responsables régionaux et locaux pour permettre la reprise de la production du phosphate à Metlatoui.