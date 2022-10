Tabboubi s’en va en guerre médiatique contre Saïed et ses شركات أهلية (sociétés citoyennes)

« Tabboubi a ensuite critiqué l’octroi de récompenses par les autorités aux partisans du président. Il a déclaré: « Dans le passé, les terres internationales étaient accordées par népotisme, et aujourd’hui, elles sont accordées par coordination à ceux qui applaudissent le plus et à ceux qui flattent davantage le président. ». C’est ce que rapporte le site d’information « Middle East Monitor » dans un article mise en ligne le 19 octobre 2022 sous le titre « Le président tunisien offre des cadeaux à ses soutiens alors que des pauvres meurent, selon un dirigeant syndical », illustré d’une caricature de Saïed en cape de vampire.

