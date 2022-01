Tabboubi serait-il revenu à la raison?

Le 3 janvier chez le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, le SG de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, parlait de la situation économique et sociale du pays. Tout sourire (chose rare chez ce syndicaliste d’habitude ronchon et guerroyeur) devant ce ministre très proche, nous dit-on, du chef de tout l’Etat Kais Saïed, le dirigeant de l’omnipotent syndicat ouvrier qui disait en octobre dernier refuser de donner un blanc-seing au chef de tout l’Etat dont il disait ignorer les choix et qu’il marche dans l’inconnu et le noir, exprimait « son soutien absolu à la correction du cap et son soutien aux décisions prises le 25 juillet 2021 ». Une position, désormais claire et nette d’un « pro-Saïed », qui jurerait avec le flou d’une Organisation aux allures de chevalier servant de la démocratie (qui lui permet entre autres de rester le syndicat unique malgré l’existence de deux autres syndicats ouvriers au moins), et des droits de l’homme (excepté les chômeurs d’entre eux, lorsqu’il s’agit d’augmenter à l’infini la masse salariale aux dépens de l’investissement), et des syndicalistes surtout.

Qu’est-il arrivé à Tabboubi, le ronchon guerroyeur ?

Noureddine Tabboubi, qui se disait en décembre dernier prêt à la confrontation avec le gouvernement et dont l’un des seconds couteaux disait que la grève sera désormais l’outil de négociation, soulignait même, le 3 janvier, l’importance d’une « action conjointe entre l’UGTT et le gouvernement pendant cette étape historique où le pays va surmonter toutes les difficultés économiques et sociales », assurant que l’UGTT « sera un élément positif pour soutenir les efforts du gouvernement pour surmonter tous les problèmes qui se posent ».

Manifestement donc, quelque chose a changé à la place Mohamed Ali (siège historique de l’UGTT). Et à moins d’un nouveau retournement de situation dans les relations UGTT/Exécutif, en dents de scie, ce serait un nouveau Tabboubi qui serait né en 2022.

Du jour au lendemain, on retrouve un Tabboubi qui remet les pieds sur terre et reconnaît, comme l’avaient fait beaucoup d’institutions internationales et d’analystes, locaux et étrangers, que « l’Etat traverse une conjoncture difficile et ne peut pas honorer ses engagements, ni ceux concernant les accords signés avec l’organisation ouvrière (…) ». Un Etat qui dépense plus de salaires (45% du budget, 55,9 % des ressources de l’Etat, 15,6 % du PIB) que ne créent ses employés de valeur ajoutée (PIB de 0,3 % en GA après une année 2020, toute en récession).

Mue salutaire pour l’économie, ou simple syndicaliste ?

On ne sait pas si Tabboubi ne faisait que répéter un slogan, lorsque le patron de l’UGTT en dit « une force pour le bien », mais on sentirait que quelque chose a bougé, lorsqu’il dit notamment que son Organisation est « prête à toutes les étapes et à toutes les difficultés et qui s’acquittera de sa mission nationale en toute responsabilité ».

D’autant que le danger le plus urgent qui guetterait le mandat de Kais Saïed est l’échec de la reprise économique, alors que son gouvernement entame un agressif programme de réforme que les syndicats pourraient faire échouer, et que le chef de tout l’Etat fait face à des pressions internes et externes.

L’UGTT a-t-elle décidé d’enterrer la hache de guerre avec l’Exécutif, et de se ranger définitivement du côté de l’économie pour préparer les conditions d’une reconstruction des richesses du pays, avant de penser à les partager, et préparer les conditions d’une meilleure augmentation des salaires qui soit productive de plus grande richesse pour une entreprise qui investit plus et crée plus de postes d’emploi ?