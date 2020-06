Taboubi réitère son engagement à appliquer l’accord d’El Kamour

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a informé les jeunes du gouvernorat de Tataouine qui observent un mouvement de protestation pour réclamer l’application de l’accord de Kamour, qu’il s’est engagé à appliquer les dispositions de ce document.

Dans une déclaration aux médias, Taboubi a indiqué qu’il avait rencontré, mercredi matin, le Chef du gouvernement, après avoir reçu une lettre de l’Union régionale du travail à Tataouine, l’exhortant d’intervenir en vue de tenir un conseil ministériel pour résoudre la situation dans le gouvernorat sur fond des revendications de la coordination du sit-in El Kamour qui réclame, également, la mise en ouvre les décisions du chef du gouvernement annoncées lors de sa visite dans la région le 27 avril 2017 et la réalisation des projets bloqués.

Taboubi a affirmé qu’il avait convenu avec le chef du gouvernement de tenir une séance de travail à Tataouine entre les représentants du sit-in d’El Kamour et une délégation ministérielle, pour discuter de la mise en œuvre des dispositions de cet accord.

Par ailleurs, la coordination d’El Kamour a indiqué sur sa page Facebook officielle, qu’elle ne participera à cette réunion que si le gouvernement s’engage à recruter 1500 chômeurs dans des compagnies pétrolières et 500 autres dans la société d’environnement, de plantation et de jardinage, en plus de l’attribution d’un budget annuel de 80 mille dinars à cette société, affirmant le maintien de « la journée de colère » dont l’organisation est prévue, demain jeudi, devant le siège de l’Union régionale du travail à Tataouine.