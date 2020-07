Tahya Tounes appelle à la formation d’un gouvernement restreint

Le député et dirigeant du mouvement Tahya Tounes Walid Jaled a déclaré, lundi, que son parti a accueilli favorablement la désignation du ministre de l’Intérieur dans le gouvernement de gestion des affaires courantes, Hichem Mechichi pour former le nouveau gouvernement.

« Il s’agit d’une compétence nationale ayant à son actif un parcours professionnel honorable », a-t-il souligné dans une déclaration à l’agence TAP.

Tahya Tounes appelle à la formation du futur gouvernement dans les plus brefs délais et estime qu’il doit être restreint et composé de compétences hautement qualifiées capables de relever les défis économiques et sociaux dans cette situation de crise que traverse le pays. Selon lui, les ministres qui ont prouvé leur compétence et ont un programme à concrétiser doivent être maintenus.

Samedi 25 juillet, le président de la République Kaïs Saïed a remis une lettre de mission à Hichem Mechichi pour former le nouveau gouvernement dans un délai n’excédant pas un mois à compter de dimanche 26 juillet 2020.

Cité dans une communiqué de la Présidence de la République, Kais Saied a précisé que ce choix a été fait après avoir pris connaissance des propositions adressées par les représentants des partis et des groupes parlementaires à la présidence de la République, conformément à l’article 89 de la Constitution.

Le nom de Hichem Mechichi ne figurait pas parmi les candidats proposés par les partis et les groupes parlementaires ayant présenté au président de la République leurs candidats à la primature.