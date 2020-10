Mechichi rencontre le président du bloc parlementaire de « Tahya Tounes »

Le président du bloc parlementaire de « Tahya Tounes » (dix députés), Mustapha Ben Ahmed, a déclaré, lundi, que son parti était disposé « à coopérer et à coordonner avec le chef du gouvernement ».

Ben Ahmed s’exprimait, lundi, au cours d’un entretien qui l’a réuni, ainsi que la directrice exécutive du parti, Sonia Becheikh, avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, à la Kasbah.

Ben Ahmed a, dans ce sens, estimé que la situation du pays exige la conjugaison de tous les efforts et la mobilisation de tous les forces vives pour faire face à la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Il s’agit, également, a-t-il dit, de fournir au gouvernement les meilleurs chances de réussite, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des concertations menées par le chef du gouvernement avec les partis politiques et les blocs parlementaires dans l’objectif de favoriser la coordination et la coopération entre les pouvoirs exécutif et législatif au cours de la prochaine période.

Par ailleurs, la réunion a passé en revue les grandes priorités du gouvernement pour la prochaine à venir, les lois qui doivent être adoptées rapidement et la nécessité d’établir les mécanismes de coopération nécessaires à cet effet entre le gouvernement et le Parlement.

Le gouvernement de Hichem Mechichi a obtenu la confiance du Parlement le 1er septembre dernier.

Le gouvernement de Mechichi a succédé au gouvernement d’Elyes Fakhfakh. Ce dernier a présenté sa démission à la mi-juillet, sur fond d’une suspicion de conflit d’intérêts.