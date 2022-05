Taoufik Charfeddine: « Le nombre des traîtres est ahurissant »

Le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine a affirmé que le nombre de ceux qu’il a qualifiés de « traîtres » est énorme et surprenant.

Le ministre a ajouté dans une déclaration aux médias locaux en marge d’un rassemblement de soutien au président de la République, à l’Avenue Habib Bourguiba, ce dimanche, que les dossiers de « ces traîtres qui ont commis des crimes contre la Tunisie et l’argent public croupissent toujours dans les tiroirs des tribunaux », selon ses dires

Charfeddine a ajouté que ceux que les « traîtres » sont des personnalités qui « donnent l’impression d’être des patriotes » et des politiciens, des chefs de partis et d’organisations et des personnalités qui ont occupé des postes au sein des institutions de l’Etat, mais ils « ont pillé l’argent public et fait commerce de la Tunisie », s.

Le ministre a exprimé sa confiance dans la justice pour mener à bien ses missions, ce qui contribue à changer la donne en Tunisie, soulignant que la redevabilité ne peut être que du ressort de la loi et de la justice.