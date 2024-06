Tunisie-Aïd El Idha : le MI appelle à la vigilance routière

Le ministère de l’Intérieur a appelé les usagers de la route, à l’occasion des vacances de l’Aid El Idha les 16 et 17 juin, à la vigilance et au respect des règles de la sécurité routière.

Dans un communiqué publié, vendredi, le ministère de l’Intérieure insiste sur la nécessité, pour les conducteur, de se conformer au code la route et d’attacher la ceinture de la sécurité.

Le ministère recommande, également, pour assurer des vacances en toute sécurité, d’éviter l’utilisation du téléphone portable au volant, de ne pas transporter des passagers dans un véhicule non adapté et d’éviter de conduire en état de fatigue. Le département appelle les usagers de la route à ne pas rouler à une vitesse excessive et à respecter la priorité.

Dans le même contexte, l’Observatoire National de la Sécurité Routière souligne l’importance de porter le casque pour les conducteurs d’un deux-roues, de ne pas conduire en état d’ivresse et d’éviter le transport d’objets qui bloquent la visibilité.