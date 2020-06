Tataouine: La coordination d’Al-Kamour décide le durcissement de leur mouvement de protestation

Le comité de coordination d’Al Kamour à Tataouine a annoncé, samedi, la programmation de trois actions de protestation dans un premier pas de durcissement de leur mouvement lancé depuis neuf jours.

La coordination projette de fermer les routes devant les véhicules et camions des entreprises pétrolières à partir du lundi 8 juin 2020, en plus d’adresser des lettres à l’attention du président de la République, du chef du gouvernement et du président du parlement afin de les sensibiliser à l’impératif d’assumer leur responsabilité face à la poursuite du mouvement de protestation.

Dans le même contexte, une journée de colère sera organisée devant le siège de l’Union Régionale du Travail à Tataouine jeudi 11 juin 2020.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le membre de la coordination du sit-in d’Al Kamour, Dhaou El Ghoul a indiqué que les structures, les organisations et les composantes de la société civile sont concernées par les revendications des sit-inneurs à savoir la mise en application de l’accord d’Al-Kamour signé le 16 juin 2017.