Tchad: Le MPS désigne Mahamat Idriss Déby comme candidat à la présidentielle

Le Mouvement patriotique du Salut, ex-parti au pouvoir sous Idriss Déby père, a investi le président de transition comme son candidat à la prochaine élection présidentielle, alors que le pays se dirige vers des élections générales qui doivent mettre fin à la transition en octobre de cette année, si tout se passe comme prévu.

Le choix de Mahamat Idriss Déby comme candidat a été opéré en amont par un Comité d’organisation constitué de caciques de l’ancien parti au pouvoir. « Le MPS n’a jamais fait mystère de sa volonté de l’adouber », reconnaissait l’un d’eux. Ils ont planché pendant dix jours sur « une modification des textes directeurs du MPS afin de le mettre au diapason » de la Ve république. Ils se sont également mis d’accord sur les nouveaux dirigeants du parti, qui ont été adoubés par les militants du MPS, toujours par acclamation.

« Ça va être un mariage de raison entre le président de transition et le MPS », analyse le chercheur tchadien Ramadji Hoïnathy, cité par RFI . « Mahamat n’a plus le temps de mettre en place sa propre formation politique, et pour le MPS c’est la garantie de rester le parti au pouvoir avec les mêmes privilèges et la même présence sur la gestion des affaires publiques qu’à l’époque de Déby père », ajoute-t-il. Mais le MPS prévient : « le président de transition n’a pas été consulté, c’est une demande à laquelle il n’a pas encore répondu », a insisté l’un de ses principaux cadres, ajoutant que « c’est à lui d’accepter ou de refuser, le moment venu ».

