Tdiscount et Al Araby en partenariat pour une méga-unité industrielle d’électroménager en Tunisie

Le Groupe tunisien Tdiscount et le groupe égyptien Al Araby ont signé, jeudi, un contrat de partenariat aux termes duquel sera lancée la plus grande unité industrielle en électroménager multimarques et multi-spécialités en Tunisie, pour desservir l’Afrique du Nord, l’Afrique francophone et l’Europe, et ce, à l’occasion de la tenue de la 17e édition de la haute commission mixte tuniso-égyptienne (12 et 13 mai courant à Tunis).

Ce complexe industriel, spécialisé dans la production d’articles d’électroménager, sera basé dans une zone de développement régional.

La mise en place de cette unité, qui s’étendra sur une surface couverte de 14 000 m2, mobilisera des investissements de 15 millions de dollars américains (près de 46 millions de dinars), à parts égales entre les deux groupes, sur 5 ans, et elle permettra le recrutement de plus de 700 employés directs et 1000 salariés indirects durant les cinq prochaines années.

Pour rappel, le Groupe tunisien Tdiscount est l’un des acteurs du e-commerce des produits high-tech, électroménager et informatique sur le marché tunisien, et le groupe égyptien Al Araby se présente comme l’un des plus grands producteurs d’électroménager au Moyen-Orient.