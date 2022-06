Jeep® Tunisie renouvelle son contrat de partenariat avec la Juventus Academy

La marque Jeep® Tunisie renouvelle son contrat de sponsoring avec la filiale tunisienne de la Juventus Academy.

Les quatre lettres à consonance américaine Jeep® continueront donc d’apparaître sur les maillots de la Juventus Academy pour les prochaines saisons.

Partenaire de l’académie depuis son ouverture en Tunisie en 2018, la marque automobile américaine a cette fois prolongé son contrat sous le slogan « Vivez votre passion à fond ! » des mots qui évoquent le désir des joueurs et des fans d’avancer avec un nouvel état d’esprit qui reflète aussi la promesse d’aventure et de nouveaux défis de la marque.

La base du partenariat qui lie la marque Jeep® à la Juventus est de partager également ces valeurs de détermination dans toutes les situations de la vie quotidienne.

Au niveau international, rappelons que Jeep® est également le sponsor officiel de la Juventus depuis la saison 2012-2013.

Jeep® et la Juventus sont deux icônes historiques, dans leurs univers respectifs. Dans l’ADN de chacune des deux marques, on retrouve les valeurs d’authenticité, de passion et la capacité de relever des challenges décisifs.

