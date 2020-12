Températures en baisse, jeudi

Les températures seront en baisse, jeudi, et les maximales varieront entre 11 et 16 degrés. Elles se situeront au niveau de 9 degrés sur les hauteurs et entre 15 et 19 au sud du pays.Selon l’INM, des chutes de pluies éparses et parfois orageuses sont attendues ce matin sur le nord et le centre, et localement sur le sud est. Ces pluies seront abondantes localement au niveau du Cap Bon. Le vent soufflera fort, notamment sur les cotes, ce qui nécessite de faire preuve de vigilance. La mer sera très agitée.

