Températures en légère hausses, samedi

Le ciel sera partiellement voilé, samedi, sur la plupart des régions à progressivement nuageux, l’après-midi, sur la plupart des régions, a fait savoir l’Institut National de la Météorologie.

Le vent sera modéré avec une vitesse maximale ne dépassant pas les 40 km/h. La mer sera agitée sur les côtes et peu agitée ailleurs.

Les températures seront en légère hausse. Les maximales oscilleront entre 33 et 37 à l’intérieur du pays et atteignant 40°C à El Borma et Borj El Khadra.