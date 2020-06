Températures légèrement en hausse

Le temps sera marqué, lundi, par l’apparition de cellules orageuses sur les gouvernorats de Gafsa, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Siliana et le Kef. Elles seront accompagnées de pluies isolées, et de chute de grêle localement.

Le vent sera modéré et sa vitesse se situera au niveau de 40 km/h au sud. La mer sera peu agitée à agitée, l’après midi, surtout au niveau du golfe de Gabès.

Les températures seront légèrement en hausse. Les maximales varieront entre 29 et 34 degrés sur les régions côtières et les hauteurs et entre 35 et 40 degrés ailleurs. Elles atteindront les 44 degrés à Tozeur et Kébili.