Températures stables, entre 28 et 38 degrés

Le temps sera peu nuageux, lundi, sur l’ensemble des régions, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera fort, d’une vitesse de 50 km/h. Mer très agitée sur les zones côtières du nord et agitée ailleurs.

Les températures seront stables et les maximales varient entre 28 et 33 degrés près des côtes, au nord et sur les hauteurs et entre 33 et 38 sur le reste des régions.