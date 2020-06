Temps ensoleillé et mer très agitée

Le temps, ce dimanche, est ensoleillé à passagèrement nuageux sur la plupart des régions. Les températures sont généralement stables, les maximales entre 26 et 30 degrés au Nord et sur les hauteurs et entre 32 et 37 degrés sur le reste des régions. Dan s la Sud, elles pourraient atteindre localement 39 degrés.

Le vent est prévu pour soufflet à la vitesse de 60k/h sur les côtes nord et les hauteurs. Mer agitée à très agités sur les plages de Tabarka, Zouaraa, Bizerte, Tunis et Nabeul, où les baignades sont catégoriquement déconseillées. Sur les côtes Est, à Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabès et Mednine, les baignades sont possibles mais la vigilance est de mise, préviennent les services météo.