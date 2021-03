Temps froid et précipitations sur le nord et localement sur le centre et le Sud

Temps froid et la température maximale atteindra 7 degrés sur les hauteurs, entre 10 et 14 degrés sur le reste des gouvernorats du Nord et du Centre et entre 16 et 20 degrés dans le Sud.

Les précipitations seront enregistrées sur le nord, localement sur le centre et le Sud. Des pluies éparses à caractère orageux seront enregistrées, l’après-midi. L’intensité des vents nécessite de la vigilance près des côtes, avec une vitesse atteignant 60 km / h.

Les alertes de mise en garde pour les activités de navigation et de pêche sont en vigueur. La mer sera très agitée