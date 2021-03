Temps peu nuageux dimanche et pluies faibles attendues lundi

Un brouillard local dense marquera les premières heures de ce matin. Le temps sera, par la suite, peu nuageux, dans la plupart des régions du pays. A la fin de la journée, le ciel sera très nuageux au sud et localement au centre, et on s’attend à une chute de pluies isolées, et localement orageuses, durant la nuit.Les températures maximales varieront entre 18 et 22 degrés sur le nord et le centre, et entre 19 et 24 degrés sur le sud, et elle peut atteindre les 29 degrés dans quelques régions du sud du pays, alors qu’elles ne dépasseront pas les 15 degrés sur les hauteurs.Le vent soufflera fort de secteur est, avec une vitesse variant entre 40 et 60 km/h, près des cotes et au sud, avec des phénomènes de sable, et modéré au niveau du reste des régions (avec une vitesse entre 15 et 30 km/h). La mer sera agitée à très agitée.

Lundi, des pluies faibles sont attendues.