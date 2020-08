Temps peu nuageux et affaiblissement de la vitesse des vents

Le temps sera peu nuageux et la vitesse des vents s’affaiblira à moins de 40km/h le long des régions côtières et au sud, a indiqué l’Institut national de la météorologie (INM).

La mer sera peu agitée, mais les nageurs devront toutefois faire preuve de prudence, a souligné l’Institut. Les températures maximales varieront entre 28 et 33 degrés au nord et sur les hauteurs ainsi que dans les régions côtières. Elles évolueront entre 33 et 38 degrés dans le reste des régions et atteindront 40 dégrés à El Borma et Borj El Khadhra avec apparition de sirocco.