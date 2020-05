Temps peu nuageux sur l’ensemble du pays

Le Temps sera pour aujourd’hui Dimanche 3 Mai 2020, peu nuageux sur l’ensemble du pays. Le Vent soufflera de secteur Nord assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes nord et sur le golfe de Hammamet et modéré de 20 à 35 km/h ailleurs.

La mer sera agitée à très agitée sur le nord et dans le golfe de Hammamet et houleuse ailleurs.

Et les Températures maximales seront comprises entre 25 et 30 °C sur le nord et les hauteurs, entre 30 et 36 °C ailleurs avec coups locaux de sirocco.