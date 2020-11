Temps stable avec quelques brumes aux premières heures de la journée

Le temps se caractérise, au début de cette semaine, par la stabilité de la plupart des indicateurs météorologiques. Aux premières heures de la journée, temps localement brumeux dans les zones basses, puis des périodes ensoleillées entrecoupées de passage nuageux plus intenses près des côtes.

Les vents seront généralement modérés, atteignant une vitesse de 40 km / h dans l’extrême nord-ouest. La mer sera agitée dans la zone de Serrat, puis peu agitée dans le reste des zones.

Températures stables et les maximales varieront entre 23 et 28 degrés et atteindront 21 degrés dans les hauteurs.