Tennis-US Open (Second tour): Ons Jabeur élimine l’Estonienne Kanepi en deux sets (7-6, 6-0)

La Tunisienne Ons Jabeur (31e mondiale) a battu jeudi au second tour de l’US Open de tennis (dames), l’Estonienne Kaia Kanepi (100e), par deux sets à zéro 7-6 et 6-0.

Jabeur affrontera au prochain tour le vainqueur du match opposant en ce moment, la canadienne Leylah Fernandez (104e mondiale) et l’américaine Sofia Kenin (4e mondiale).

Elle avait, rappelle-t-on, éliminé mercredi au 1er tour, la Polonaise Katarzyna Kawa (125e) en deux sets (6-2, 7-6).