Tensions sociales: Ennahdha a réitéré son appel à l’ouverture d’un dialogue national

Le mouvement Ennahdha a réitéré son appel à l’ouverture d’un dialogue national pour débattre des questions sociales, économiques et politiques pressantes.

Dans une déclaration publiée mercredi, le parti se dit préoccupé par la vague de protestations sociales qui secoue plusieurs régions et touche plusieurs secteurs. Ennahdha fait observer, dans ce sens, que ces tensions sociales coïncident avec une crise économique et financière que la pandémie du coronavirus est venue aggraver.

Ennahdha appelle les députés à intensifier les contacts avec leur région respective et avec les responsables locaux pour identifier les moyens à même de calmer les tensions sociales.

Ennahdha a également appelé le gouvernement à faire face, activement, à la contrebande et la spéculation qui apparaissent en pareilles circonstances.

S’adressant aux protestataires, le mouvement appelle à ne pas prendre pour cible les institutions vitales de l’Etat et bloquer la production pour ne pas compliquer davantage la situation économique et financière et éviter les conséquences de pareilles attitudes sur le quotidien du citoyen.

Le parti exprime sa considération pour les efforts déployés par le gouvernement pour surmonter la situation sanitaire dans le pays à travers la programmation de visites dans les régions et la formation d’équipes de travail pour impulser la réalisation des projets de développement dans les régions.