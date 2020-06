TIA : 27 projets déclarés avec une enveloppe d’investissement global de 1057 MD

Durant les cinq premiers mois de l’année 2020 , le nombre de projets déclarés a atteint 27 projets avec un coût d’investissement supérieur à 15 millions de dinars(MD) pour une enveloppe d’investissement global de 1057 MD, selon l’Instance tunisienne de l’Investissement(TIA).

Dans un communiqué publié, lundi, l’Instance précise que ces projets vont permettre la création de 6017 postes d’emploi, soit une hausse de 108% en termes de nombre de projet, 134% en termes d’investissement et 115% en termes d’emploi à créer par rapport à la même période de l’année 2019.

Les projets d’investissements déclarés sont répartis entre opération de création et opération d’extension avec l’enregistrement d’un premier projet de renouvellement avec un coût d’investissement de 44 MD et 219 postes d’emplois à créer

D’après la TIA, le nombre de projets en création a atteint, durant les cinq premiers mois 2020, 12 avec un coût d’investissement de 507,5 MD et 973 postes d’emplois à créer.

Au cours de la même période, le nombre de projets d’extension est de 14 avec un coût d’investissement de 505,57 MD et 4825 postes d’emplois à créer.

Concernant la répartition des 27 projets d’investissement déclarés par secteur, l’industrie accapare la part de lion avec 15 projets avec un coût de 522,7 MD permettant la création de 5044 emplois, suivi par les énergies renouvelables avec 8 projets avec un coût de 386 MD qui ont crée 150 emplois.

Quatre projets dans les services ont été déclarés avec un coût de 148,4 MD permettant la création de 823 emplois dont un projet de renouvellement dans le secteur du tourisme (l’hébergement touristique) ayant un coût d’investissement de 44 MD et permettant la création de 219 postes d’emplois.

27 projets déclarés dans 18 gouvernorats



D’après la même source, les 27 projets d’investissement déclarés, pendant les 5 premiers mois de l’année 2020, couvrent 18 gouvernorats précisant que 16 projets vont être implantés dans les zones de développement régional soit 59% du nombre total avec une enveloppe de 451,61MD représentant 43% du total des investissements déclarés et permettant ainsi la création de 2509 emplois ( 42% du nombre total des postes d’emplois à créer).

Sur les 27 projets déclarés, durant les 5 premiers mois de l’année 2020, 5 projets opèrent sous le régime totalement exportateur avec une enveloppe d’investissement global de 255,68MD et 22 projets déclarés sous le régime autre que totalement exportateur avec un coût d’investissement de 801,4 MD.

Parmi les projets d’investissement déclarés à la TIA, pendant les 5 premiers mois de l’année 2020, 14 projets comportent une participation étrangère pour un coût d’investissement de 609,24MD, soit 58% des investissements déclarés et permettant la création de 4565 emplois.