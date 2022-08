TICAD8: La JICA organise 26 événements en ligne sur le thème « Vers une Afrique résiliente, inclusive et prospère »

L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) annonce mardi, l’organisation de 26 événements parallèles, sur le thème « Vers une Afrique résiliente, inclusive et prospère » , dans le cadre de la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD8) qui se tiendra les 27 et 28 août courant, en Tunisie.

Ces événements en ligne se tiendront du 22 au 26 août, pour discuter notamment de l’agriculture, du changement climatique, de l’éducation, de l’intégration régionale et de la santé/des vaccins.

Des dirigeants et des experts venant d’Afrique, des organisations internationales ainsi que du Japon interviendront pour discuter des défis auxquels l’Afrique est actuellement confrontée, et de leurs solutions.

Lors des sessions des événements parallèles, la JICA, le PNUD, la BM, la Banque

africaine de développement (BAD), d’autres organisations internationales et les pays

africains discuteront de l’orientation à prendre pour construire des infrastructures socioéconomiques plus résilientes et inclusives en Afrique.